Politie ontdekt illegaal vuurwerk in auto van snelheidsovertreders

De politie heeft vanmorgen vroeg bijna 9000 stuks illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het vuurwerk lag in een auto die met 168 kilometer per uur over de A16 reed, ter hoogte van Zevenbergschen Hoek.

Agenten ontdekten de illegale spullen nadat ze de bestuurder en zijn bijrijder een stopteken hadden gegeven en om hun papieren hadden gevraagd. Ze zagen toen een doos met vuurwerk in de auto staan. Later bleek dat er nog vier dozen in de auto lagen, met onder meer Romeinse kaarsen en nitraten.

De inzittenden van de auto, twee mannen van 20 en 22 jaar uit Rotterdam, zijn aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Ze worden nog verhoord. De bestuurder van de wagen krijgt in ieder geval een proces-verbaal vanwege te hard rijden.

Het illegale vuurwerk is weggehaald en wordt vernietigd door een gespecialiseerd bedrijf.