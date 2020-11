Tiktokker Charli D'Amelio heeft als eerste 100 miljoen volgers

D'Amelio komt nu in een imposant rijtje van beroemdheden die als eerst 100 miljoen volgers op een sociaal medium binnenhalen. Zangeres Shakira haalde in 2014 op Facebook als eerste 100 miljoen likes, actrice Selena Gomez was drie later de eerste die er 100 miljoen volgers had. In dat jaar haalde collega Katy Perry op Twitter de 100 miljoen. Youtuber PewDiePie was de eerste persoon die deze mijlpaal bereikte. Instagram gaat zelfs al een treetje verder: daar tikt voetballer Cristiano Ronaldo januari dit jaar de 200 miljoen.