Onbekende takelt schaap toe met mes in Exloo

In Exloo in Drenthe heeft een onbekende een schaap mishandeld met een mes. Het dier is doodgegaan in de wei en daar gevonden door vrijwilligers van de Stichting Schaapskudde Exloo.

Volgens de stichting heeft de dader de ogen van het schaap uitgestoken. Ook is gestoken in de vulva van de ooi. "Zowel de herders als het bestuur zijn diep geschokt door wat er is gebeurd en kunnen er niet bij dat iemand zoiets zou doen", schrijft de stichting op Facebook.

Het schaap hoorde bij een kudde die graasde aan de zuidkant van het Drentse dorp. De andere dieren zijn niet aangevallen. Wel zijn hekken rond hooibalen weggehaald; volgens de stichting met de bedoeling dat de schapen door het plastic zouden eten om bij het hooi te komen.