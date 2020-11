Megawindpark opgeleverd voor kust, maar 'nog veel meer nodig om klimaat te redden'

Poulsen is bescheiden over zijn succes met wind op zee. "Als je mij in 2012 had gevraagd of we dit in 2020 hadden kunnen bereiken had ik dat waarschijnlijk te ambitieus gevonden. Soms zie je dat de keuze voor een strategie zijn eigen momentum ontwikkelt. Toen het een financieel succes bleek, zijn we blijven versnellen."

Orsted is in Zeeland de buurman van Shell dat samen met Eneco en Van Oord binnenkort het windpark Borssele 3 & 4 oplevert. De Nederlandse multinational was betrokken bij de bouw van het eerste windpark voor de kust van Egmond aan Zee in 2007 maar trok zich daarna weer terug uit de windindustrie.

Shell werkt nu aan een comeback en gaat met Eneco ook een windpark voor de kust van Noord-Holland bouwen. Poulsen is aardig voor de buurman: "Wij hebben een gedurfde keuze gemaakt en een groot strategisch risico genomen. Nu het goed is afgelopen kun je de vraag stellen waarom niet iedereen dat heeft gedaan, maar ik kan begrijpen waarom bedrijven een ander besluit hebben genomen."

Dat de wereldmarktleider in wind op zee uit Denemarken komt is niet toevallig en vloeit voort uit de oliecrisis in de jaren 70 van de vorige eeuw. Terwijl we in Nederland op autoloze zondagen op de snelweg konden rolschaatsen besloot Denemarken dat het minder afhankelijk wilde worden van het buitenland voor de energievoorziening. Die keuze leidde 30 jaar geleden al tot het eerste windpark op zee. Na tal van fusies van bedrijven die windturbines maken hebben de grootste twee; Siemens Gamesa en MHI Vestas nu enorme fabrieken in Denemarken.

Kijk hieronder naar een impressie van de windindustrie van Denemarken: