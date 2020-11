Op naar de 50.000: deze omroepen hopen toegelaten te worden tot het bestel

Nog voordat Ongehoord Nederland is toegelaten tot het bestel, is de aspirant-omroep al het toneel geweest van interne onenigheid en ophef. Medeoprichter en scenarist Haye van der Heyden stapte op na uitspraken dat Holocaustontkenners in principe ook een podium moeten kunnen krijgen bij de omroep.

In mei verliet oud-VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes de omroep vanwege gebrek aan ruimte voor "spirituele en andersoortige ervaringen". Berckmoes plaatste namens Ongehoord Nederland video's op Youtube met complotdenkers en een interview met Pim Fortuyn. Althans, met een medium die beweerde dat de vermoorde politicus via hem sprak.

Dat soort programma's lijken er dus niet te komen bij Ongehoord Nederland. Wel actualiteitenprogramma's, zegt Arnold Karskens. "Het nieuws is niet compleet, wij belichten het van een andere kant, met onze poten in de modder."

Daarmee vindt hij dat de aspirant-omroep zich onderscheidt van bijvoorbeeld WNL: "WNL zou een Zwarte Pietenjournaal niet aandurven."

Molukse geschiedenis

Ook Omroep Zwart denkt dat ze voldoende anders zijn dan andere omroepen, zoals de NTR die veel programma's voor en over minderheden maakt. Gianni Grot: "Onze achterban is al een vernieuwing." Qua programma's kun je bijvoorbeeld denken aan programma's over de Molukse geschiedenis, zegt Grot: "Dat is ook onderdeel van Nederlandse geschiedenis."

Toch denkt Piet Bakker niet dat het Commissariaat van de Media het onderscheidende vermogen als belangrijkste punt zal beoordelen: "Probeer maar eens aan te tonen dat ze geen nieuwe doelgroep aanspreken. Bij twijfel denk ik dat het Commissariaat van de Media zegt: oversteken."