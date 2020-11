Politie arresteert mannen voor oproepen tot geweld bij demo's Eindhoven

Twee mannen die opriepen tot geweld bij demonstraties in Eindhoven vanmiddag zijn door de politie aangehouden. De politie verdenkt ze van opruiing en bedreiging op sociale media.

Er stonden demonstraties van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en Pegida gepland in Eindhoven. KOZP zegde zijn demonstratie echter af uit onvrede over de plek die was toegewezen door de gemeente en uit vrees dat door de aanwezigheid van Pegida ook hooligans op de demonstratie af zouden komen.

De opgepakte mannen komen uit Son en Breugel en Mierlo. Ze zijn respectievelijk 52 en 27 jaar. Wat ze precies hebben gezegd, maakte de politie niet bekend. Ze zouden in Facebookberichten hebben opgeroepen tot het plegen van strafbare feiten en het veroorzaken van onrust.

Ondanks de afzegging van KOZP ging Pegida alsnog naar Eindhoven. Pegida-leden zijn verkleed als Zwarte Piet. Bij het Stadhuisplein is de politie ook aanwezig, met busjes en paarden.