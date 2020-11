Jongeren veroorzaken onrust op Urk, politie treedt op

Ook in Arnhem greep de politie in toen de sfeer tijdens een vuurwerkprotest grimmig werd. Er zijn zeker twee mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. In de Arnhemse wijk Geitenkamp is het al enkele dagen onrustig en wordt veel zwaar vuurwerk afgestoken. De politie is daar nu met extra mensen aanwezig.

Vuurwerkverbod

Vuurwerkfans uit het hele land hadden aangekondigd om zaterdagavond om 20.00 uur vuurwerk af te steken uit protest tegen het verbod op vuurwerk tijdens oud en nieuw.