Tweede dode na schietincident Arnhem, link met andere zaken onderzocht

De zwaargewonde man die afgelopen nacht bij een inval door de politie in een pand in Arnhem werd aangetroffen, is overleden. Zijn dood heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de 55-jarige man uit Laren die gisteren ernstig gewond werd gevonden in een auto in het centrum van de stad.

Hij bleek te zijn neergeschoten en overleed kort daarna.

De politie wil geen mededelingen doen over de identiteit van de persoon die werd aangetroffen na de inval, maar volgens De Telegraaf en De Gelderlander gaat het om de directeur van een Arnhems incassobureau.

Onderzoek naar verband tussen zaken

De krant meldt dat hij ook betrokken zou zijn bij de dood van een man in Amersfoort. Ooggetuigen zagen die persoon gisteren levenloos in een auto zitten.

De kranten schrijven verder dat de directeur in zijn omgeving drie moorden zou hebben aangekondigd, wat betekent dat er nog een derde slachtoffer zou zijn. Hij zou na zijn daden zelfmoord hebben gepleegd, schrijft De Gelderlander.

De politie zegt op de hoogte te zijn van berichten over de verbanden tussen de misdrijven en over een mogelijk derde slachtoffer, en doet hier onderzoek naar.