5000 euro voor tip over opgeblazen auto in Prinsenbeek

De eigenaresse van een peperdure Audi in Prinsenbeek looft 5000 euro uit voor de gouden tip over haar opgeblazen auto.

Het incident met de Audi A3 was vannacht rond 02.00 uur. Door een harde knal schrok eigenaresse Bianca Vink wakker, vertelt ze bij Omroep Brabant. "Iemand heeft vast vuurwerk in een put gegooid", dacht ze nog. Totdat ze haar auto ziet staan, zwaar beschadigd. Brokstukken liggen tot op 25 meter afstand, een deel van het motorblok in haar voortuin.

Zelf gaat Vink ervan uit dat de dader(s) gebruik hebben gemaakt van zwaar vuurwerk om de wagen op te blazen. Ook de politie doet dat. Maar de toedracht van het incident is nog onduidelijk.

Mensen op leeftijd

"Het is maar een auto. Waar het mij om gaat is deze buurt", zegt Vink. "Hier wonen mensen op leeftijd en die zijn allemaal wakker geschrokken. Ook hun auto's zijn beschadigd. Wie dit heeft gedaan, heeft onze gemeenschap aangevallen."

Dat is ook de reden dat Vink een groot bedrag uitlooft aan degene die meer weet over de daders. "Natuurlijk is 5000 euro veel geld. Maar we geven het graag - handje contantje, zonder met de ogen te knipperen. Diegene die ons helpt is een held namelijk."

Ook in Ens, in de Noordoostpolder, is een Audi opgeblazen. Eigenaresse Renate Brouwer zegt dat dit gisteravond om 22.00 gebeurde, vlak bij haar huis. "Echt een gigantisch harde knal. Alles stond te trillen", zegt ze tegen Omroep Flevoland. Brouwer is ervan overtuigd dat illegaal vuurwerk op de voorkant van de auto is gelegd en daarna tot ontploffing gebracht. Ze heeft aangifte gedaan.