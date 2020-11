6093 nieuwe besmettingen, 126 meer dan gisteren

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 6093 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 126 meer dan gisteren werden gemeld.

De snelle daling die sinds de piek in het aantal besmettingen eind oktober werd ingezet, is daarmee tot stilstand gekomen. Het aantal positieve tests vandaag en gisteren is bovendien hoger dan het gemiddelde van afgelopen week van circa 5300 positieve tests per dag. De komende week zal moeten blijken of er sprake is van een nieuwe stijging van het aantal positieve tests.