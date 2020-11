Klopjacht op tientallen uitgebroken gevangenen in Libanon, vijf doden

In Libanon zijn ruim zestig gevangenen erin geslaagd om uit een gevangenis te ontsnappen. Vijf van hen kwamen om het leven toen hun gesloten vluchtauto tegen een boom belandde, terwijl ze werden achtervolgd.

De gevangenen wisten vanochtend vroeg te ontkomen door hun celdeuren in de Baabda gevangenis in de buurt van de hoofdstad Beiroet open te breken en bewakers aan te vallen. "Er is door de autoriteiten verder niks bekendgemaakt over hoe dat kon gebeuren", zegt NOS-correspondent Daisy Mohr. Veiligheidsdiensten hebben het gebied rond de gevangenis afgezet, schrijft staatspersbureau NNA.

Criminelen

"Het gaat volgens de autoriteiten om 69 ontsnapte gevangenen, die vastzaten in een cellencomplex bij een politiestation. Dat is niet de best beveiligde gevangenis van Libanon", zegt Mohr. In deze gevangenis zitten volgens haar niet de grootste criminelen van het land. "Maar je weet natuurlijk nooit wie er tussen zit."

Er is een klopjacht gaande op de gevangenen. Zo zochten agenten onder meer in de tuin van een vriend van Mohr. Libanezen in de omgeving van de gevangenis moeten thuisblijven en de deuren dichthouden. De politie wist minstens vijftien gevangen op te pakken.

In de Roumieh-gevangenis, de grootste gevangenis van het land, braken eerder rellen uit vanwege zorgen over de verspreiding van het coronavirus. In het complex is het overvol en de omstandig laten te wensen over.