Corona drukt inkomsten goede doelen, collectanten haken af

Uit een rondgang van de NOS onder goede doelen die recent hebben gecollecteerd, blijkt dat de terugloop algemeen is. KWF Kankerbestrijding verwacht zeker een miljoen euro minder opgehaald te hebben dan de gebruikelijke 6 miljoen. De Nierstichting ziet een terugloop van ongeveer 20 procent, en het Prinses Beatrix Spierfonds ontving ruim een kwart minder. Bij de Brandwonden Stichting lijkt het collecteresultaat dit jaar bijna 30 procent lager uit te vallen.

"We zien dat sommige collectanten dit jaar liever niet langs de deuren gaan, omdat ze bang zijn om ziek te worden of omdat er in hun buurt veel mensen uit een risicogroep wonen", zegt een woordvoerder van KWF Kankerbestrijding. Hetzelfde geldt voor Alzheimer Nederland: "Maar we horen ook dat veel collectanten juist gullere donaties hebben gekregen dan voorgaande jaren."

Het Diabetes Fonds heeft maar in de helft van het gebruikelijke aantal gemeenten kunnen collecteren. Ook doelen als het Nationaal MS Fonds en Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) zien veel afmeldingen van collectanten. "Gelukkig zijn veel van hen wel digitaal gaan collecteren", zegt een woordvoerder van Het Gehandicapte Kind. "Er zijn zo'n 1800 digitale collectebussen aangemaakt."

'Thuismarathon'

Online acties lijken het gat in de inkomsten enigszins te dichten. "We zien een omslag naar online", zegt Margreet Plug van Goede Doelen Nederland.

Zo maakte Stichting ALS Nederland een Instagram-game als opvolger van de Ice Bucket Challenge, en organiseert KWF een zogenoemde Thuismarathon. Daarnaast collecteerde een aantal goede doelen samen, met één collectebus. "Goede doelen bundelen hun krachten en werken samen om hun werk voort te kunnen zetten", concludeert Plug.