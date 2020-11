Vier gewonden na aanvaring tussen binnenvaartschip en pont op het IJ

Op het IJ in Amsterdam zijn een binnenvaartschip en een veerpont met elkaar in aanvaring gekomen. Daarbij zijn vier mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of er mogelijk een derde schip bij het ongeluk betrokken was.

De aanvaring gebeurde rond 19.00 uur. De pont was onderweg van Amsterdam-Noord naar het Centraal Station. Omroep AT5 sprak een passagier van de pont. "Ineens komt dat vrachtschip binnenvaren", zegt de 34-jarige Jan Swienink tegen de omroep. "Ik keek naar het voordek en daar begon iedereen te schreeuwen. Veel mensen vielen tussen de fietsen. Het was echt heftig."

Volgens de passagier hadden twee mensen bebloede hoofden. De slachtoffers kregen hulp van andere opvarenden. "Iedereen was in shock en stond te trillen op z'n benen."

Swienink schat dat er tussen de veertig en vijftig mensen op de pont waren. De boot kon op eigen kracht naar het Centraal Station varen. Daar werden de slachtoffers opgevangen.