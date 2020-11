Aardappels leveren minder op, wat stoppen telers komend seizoen dus in de grond?

ABN Amro zegt in een rapport te verwachten dat er komend seizoen door de flinke voorraad een stuk minder aardappels zullen worden geteeld. Daarom verwacht de bank dat telers kiezen voor andere gewassen.

Die verschuiving ziet ook André Hoogendijk van BO Akkerbouw. "Je ziet dan vaak dat telers meer graan gaan telen, maar ook uien zijn populair op dit moment. Het zijn grote wereldwijde markten en de oogst is in sommige landen tegengevallen. Met graan zal je geen financiële klapper maken. Met uien kan dat potentieel wel, maar als het misgaat zit je ook met hogere kosten."

Geen risico

Hendrik Jan ten Cate is niet van plan dat soort om risico's te nemen. Hij denkt erover om volgend seizoen meer bloemzaden en tarwe te zaaien. "Dat zijn gewassen die niet het meeste opbrengen, maar je komt ook niet voor hoge verliezen staan. Het is een lastige afweging, want mijn machines zijn ingericht op aardappels. Zodra ik wat anders ga zaaien, staan die ook weer stil."

Maar niet alle telers kunnen zo makkelijk overstappen. "Ik ben echt gespecialiseerd in aardappels, dus ik kan niet van de een op andere dag wat anders gaan telen", zegt Hulshoff. "Daarom kijken we nu of we iets luxere, specialistische aardappels kunnen gaan telen."