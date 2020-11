Eis 20 jaar cel en tbs voor in brand steken oud-zakenpartner

Het Openbaar Ministerie eist twintig jaar cel en tbs tegen een 52-jarige man die vorig jaar een man vastbond en in brand stak. Het slachtoffer overleed een dag later aan zijn verwondingen.

Volgens het OM is bewezen dat Janie H. zijn voormalige vriend en zakenpartner met opzet heeft gedood. "Het was een sadistische daad. Hoe ziek moet je zijn om iemand zo te willen zien lijden?", zei de officier van justitie vandaag tijdens de zitting.

In april 2019 werd het 49-jarige slachtoffer naar zijn garage gelokt onder het voorwendsel dat twee klanten wat onderdelen voor hun auto wilden kopen. Toen het slachtoffer arriveerde, pakten twee mannen hem vast en bonden hem met tape en spanbanden aan een stoel. De verdachte zou vervolgens meerdere flessen wasbenzine over hem hebben uitgegoten en het slachtoffer in brand hebben gestoken.

Het slachtoffer overleed de volgende dag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Kort ervoor legde hij nog een verklaring af bij de politie.

Met voorbedachte rade

Volgens de officier van justitie kwam de moordaanslag voort uit een langlopend zakelijk conflict. De kans op herhaling is volgens de aanklager groot. Indien de rechtbank geen tbs wil opleggen, is het verzoek om H. 25 jaar te laten opsluiten.

Deskundigen hebben na uitgebreid onderzoek geen depressie, psychose of andere psychische aandoeningen kunnen vaststellen, schrijft Omroep Brabant. Zelf verklaarde de verdachte in de rechtbank "te zijn doorgedraaid in zijn hoofd".

De rechter doet op 4 december uitspraak.