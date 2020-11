Dominic Grant (71), zanger van Guys 'n Dolls, overleden

De Britse zanger Dominic Grant, bekend van Guys 'n Dolls en later Grant & Forsyth, is op 71-jarige leeftijd overleden. Grant bezweek afgelopen woensdag aan een aneurysma in de buikslagader, staat in een verklaring van Grants familie die in handen is van de Britse krant The Independent. "Hij was een fantastische echtgenoot, vader, broer en nieuwe opa. Mijn hart is gebroken", zegt zijn vrouw Julie Forsyth.

Grant en zijn vrouw Julie werden in de jaren 70 beroemd met de Britse popgroep Guys 'n Dolls, met nummers als There's A Whole Lot of Loving en You Don't Have To Say You Love Me.