Minister Schouten op zoek naar 'goede plek' voor circusolifant Buba

Minister Schouten is op zoek naar een plek voor een vroegere circusolifant buiten Nederland. Het gaat om de Afrikaanse olifant Buba, die heeft opgetreden in het circus van de familie Freiwald.

Sinds 2015 is het in Nederland verboden om op te treden en rond te reizen met wilde circusdieren. Maar Buba kreeg dispensatie, niet om zijn kunsten te vertonen, maar wel om met de circusfamilie mee te blijven reizen.

Schouten wil het dier nu alsnog elders onderbrengen. CDA-Kamerlid Van Helvert pleit voor een nieuwe ontheffing, zodat de familie de olifant mag houden. Volgens hem is het dier aan de familie gehecht en bestaat anders het risico dat Buba binnen enkele maanden in eenzaamheid sterft: "Er is maar één uitzondering nodig; we hoeven echt niet bang te zijn dat er meer olifanten bij komen."

'Natuurlijke omgeving'

Maar Schouten zegt dat in Nederland het circus nu eenmaal geen plek meer is voor dit soort dieren en dat hier ook geen "olifanten-opvang" is. Ze zoekt naar een "meer natuurlijke omgeving" in het buitenland.

De minister heeft daarvoor een paar opties op het oog, onder meer in Frankrijk. Volgens haar moet het een goede plek worden, waar Buba niet eenzaam wordt. Schouten hoopt die eind dit jaar, begin volgend jaar te hebben gevonden.

Het Jeugdjournaal maakte in 2017 een reportage over Buba en Sharon, die met de olifant optrad in het circus: