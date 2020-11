Man in Amsterdam op straat doodgestoken

In Amsterdam is een man op straat doodgestoken. Dat was rond 00.45 uur, meldt de politie.

Het incident gebeurde voor een hostel en een supermarkt aan de Sara Burgerhartstraat, in de wijk Bos en Lommer. Reanimatie mocht niet meer baten.

Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. De politie roept getuigen op zich te melden.