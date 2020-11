Mick Jagger opent tentoonstelling over Rolling Stones in Groningen

Mick Jagger heeft vanmiddag een tentoonstelling over de Rolling Stones geopend in het Groninger Museum. De Britse zanger (77) deed dat online vanwege het coronavirus. "I am very pleased that the Unzipped exhibition is open in Groningen", zei hij in een video-boodschap.

The Rolling Stones Unzipped is de eerste internationale tentoonstelling over de Britse rockband en was eerder in Londen, Amerika en Azië te zien. Er zijn meer dan vierhonderd originele voorwerpen uit het archief van de Stones te zien, zoals hun muziekinstrumenten en kleding tijdens concerten. Ook zijn er zeldzame audio- en videofragmenten.

"Maar het gaat niet alleen over de Stones", zegt museumdirecteur Andreas Blühm tegen RTV Noord. "Het is ook een stuk cultuurgeschiedenis van de afgelopen halve eeuw."

Voor de officiële opening liep Blühm met muziekjournalist Leo Blokhuis door de tentoonstelling. Ook Mick Jagger speelde een rol in de openingsvideo van het museum. Hij werd geïnterviewd en opende tentoonstelling: