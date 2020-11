Kabinet: overleg over heropening over restaurants, ingangsdatum niet bekend

Het kabinet praat over het veilig openen van sommige horecagelegenheden, zoals restaurants. Maar er is nog veel onduidelijkheid en een startdatum is nog niet bekend.

Dat blijkt uit een brief van minister Wiebes van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Er wordt met de horecasector gesproken of het mogelijk is of "bepaalde horeca-activiteiten toch veilig te kunnen laten plaatsvinden, zodra het epidemiologische beeld dat weer toestaat", staat er.

Gezondheidscheck

In de brief worden eigenstandige restaurants genoemd, oftewel locaties waar nadrukkelijk geen gelegenheid is om ook te drinken. Vervolgens moeten die restaurants ook een gezondheidscheck doen, hun gasten registreren, anderhalve meter afstand handhaven en op voldoende afstand zitplaatsen kunnen bieden.

Er wordt geen exacte datum genoemd over het mogelijk weer openen van restaurants. Haagse bronnen spreken tegen dat gedacht wordt aan medio december, zoals sommige media melden. Premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid zeiden dinsdag nog dat de strenge maatregelen mogelijk tot half januari zullen blijven gelden om het coronavirus te bestrijden.

Half december kunnen, als de besmettingscijfers blijven dalen, er misschien voorzichtige versoepelingen komen. Maar de twee bewindslieden wilden op hun persconferentie niet vooruitlopen op het voorzichtig openen van de horeca.

Het apart openen van restaurants is ingewikkeld, omdat er een duidelijk onderscheid moet zijn van een "drinkgelegenheid", zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Dat onderscheid is niet gemakkelijk te maken en maakt de handhaving ook extra ingewikkeld.

Wachten

De horeca wil heel graag weer open, zeker in de feestelijke Sint- en Kerstmaand. Op 11 november had de horecabranche nog een gesprek met premier Rutte om te kijken op welke manier de horeca veilig weer open zou kunnen. De sector heeft een aantal experimenten bedacht, die nog verder worden besproken.

Maar het blijft nog wachten; want ook voor de start van deze experimenten moet het risiconiveau zijn teruggebracht naar waakzaam, schrijft Wiebes. Daarvoor moet onder meer het aantal nieuwe besmettingen verder omlaag.