Eurocommissaris Kyriakides reageert op Lubach, komt niet naar Jinek

Lubach uitte kritiek op de zogeheten ISO-methode die in de EU wordt gebruikt om schadelijke stoffen in sigaretten te meten. Volgens de presentator is er een betere methode, maar die mag niet gebruikt worden.

De presentator deed een jaar geleden in Zondag met Lubach voor het eerst een oproep. Hij vroeg zijn kijkers om Kyriakides op Twitter te volgen, en haar een bericht te sturen met de tekst "Hi Stella, congratulations on your new job! Can you please legalize Canadian Intense? It's the best recipe for less cancer in the EU. Walther from @rivm already has the machine. Thanks! #saverickbrandsteder".

Het aantal volgers van Kyriakides ging van 9000 naar 30.000, maar ze reageerde niet op de berichten. Daarop deed hij begin deze maand een nieuwe oproep. Ook daarna kwam er geen reactie, tot haar tweet van vandaag.

'Indrukwekkende mobilisatie'

In een toelichting aan de NOS schrijft ze: "Ik heb dit natuurlijk zeer nauwlettend gevolgd en heb de indrukwekkende mobilisatie van Nederlandse burgers en de vragen van Arjen Lubach gezien." Ze wijst er in een tweede tweet op dat roken nooit veilig is, en dat ze pleit voor een tabaksvrij Europa. Inhoudelijk gaat ze niet in op de kritiek die Lubach leverde. Kyriakides zegt met staatssecretaris Blokhuis en minister Van Ark in gesprek te gaan over dit onderwerp.

"Aan alle Nederlandse burgers: dank voor de betrokkenheid, we hebben naar jullie geluisterd, en zullen naar al het beschikbare bewijs kijken", sluit ze haar reactie af.

Overigens wilde Lubach ook dat Kyriakides naar het programma van Eva Jinek zou komen voor een interview. Dat komt er niet, zeggen bronnen in Brussel. Daarvoor moet namelijk eerst een officieel interviewverzoek worden ingediend en dat is niet gebeurd.