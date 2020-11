Pompeo bezoekt als eerste Amerikaanse minister Israëlische nederzetting

Vanochtend kondigde Pompeo ook verdere stappen aan tegen de door Palestijnen opgerichte boycotbeweging BDS. Die afkorting staat voor Boycot, Desinvestering en Sancties, wat verwijst naar de manieren waarop de aanhangers willen protesteren tegen Israël. De VS zal de BDS-beweging volgens Pompeo voortaan als antisemitisch beschouwen en overheidssteun voor organisaties die eraan deelnemen onmogelijk maken.

Pompeo blijft naar verwachting tot morgen in Israël, voor wat waarschijnlijk zijn laatste bezoek is tijdens deze regeerperiode. Gisteren sprak hij al met premier Benjamin Netanyahu en de minister van Buitenlandse Zaken van Bahrein, die voor het eerst op bezoek was in Israël. Na bemiddeling van Trump ging Bahrein eerder dit jaar diplomatieke banden aan met Israël, net als de Verenigde Arabische Emiraten en Sudan.

Volgens sommige Amerikaanse media is het bezoek van Pompeo ook een manier om zich in de kijker te spelen voor de presidentsverkiezingen van 2024. Voor een deel van de Republikeinse achterban is het Amerikaanse Israël-beleid van groot belang.