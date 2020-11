Bijna helft jongeren zegt zich slechter te voelen door coronacrisis

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat bijna driekwart van de Nederlanders in grote lijnen achter het coronabeleid van het kabinet staat. Dat is meer dan de 65 procent van oktober, toen het aantal besmettingen opliep, en ongeveer net zoveel als in het voorjaar.

Ook blijkt dat veel meer mensen nu een mondkapje dragen, vooral in winkels. Voor de zomer deed 4 tot 6 procent dat en vorige maand zei 20 procent dit altijd of meestal te doen. Inmiddels is dat percentage mondkapjesdragers meer dan verdrievoudigd, tot 67.

Ondanks de steun in algemene zin wil 60 procent van de Nederlanders nog steeds dat het kabinet strengere maatregelen neemt en strakker handhaaft. In oktober, nog voor de gedeeltelijke lockdown, wilde 66 procent een hardere aanpak. In september, voordat het aantal besmettingen fors opliep, was dat slechts 37 procent.

Verdeeldheid over horeca

Het aandeel Nederlanders dat juist vindt dat de maatregelen te ver gaan is veel kleiner. Nu is dat 13 procent. In september vond 23 procent de maatregelen nog te ver gaan. Slechts 2 procent van de Nederlanders wil dat alle maatregelen losgelaten worden.

Dinsdag werd bekend dat onder meer bibliotheken weer open kunnen gaan en dat cafés en restaurants nog dicht blijven. Daarmee zit het kabinet redelijk op dezelfde lijn als de Nederlanders: twee derde sprak zich uit voor heropening van de bibliotheken. 47 procent vindt dat de horeca nog niet open kan, 35 procent meent dat het daarvoor al veilig genoeg is.