Zembla: buitensporig geweld bij arrestatie met politiehond in maart

De politie in Rotterdam heeft bij een arrestatie met een politiehond in maart buitensporig veel geweld gebruikt. Dat blijkt volgens Zembla uit beelden van de arrestatie, die in handen zijn van het onderzoeksprogramma van omroep BNNVARA. Over de aanhouding is volgens Zembla geen enkele publiciteit geweest, ook geen persbericht van de politie.

De 32-jarige verdachte zou onder invloed van lachgas overlast hebben veroorzaakt. Hij wordt aangehouden in een geparkeerde auto. Er wordt vervolgens een politiehond bijgehaald, die door het openstaande raam springt. De man wordt daarna uit de auto getrokken, waarbij een taser wordt gebruikt, en op de grond gegooid. Eenmaal op de grond krijgt de verdachte meerdere klappen in het gezicht. Intussen blijft de hond doorbijten, hoewel de hondengeleider herhaaldelijk het commando geeft om los te laten.

Zembla heeft de beelden voorgelegd aan politiewetenschapper Jaap Timmer. "We zien een keurig geparkeerde auto die geen kant op kan, met een stuk of vijf agenten eromheen", zegt hij. "Als je deze man zonder hond niet aankan, dan versta je je vak niet. Ik zie geen noodzaak voor de inzet van welk geweldsmiddel dan ook." Timmer spreekt van ongeoorloofd geweldgebruik en een vorm van marteling.

De politie en het Openbaar Ministerie laten aan Zembla weten dat er een intern onderzoek loopt naar het optreden van de hondengeleider. Omdat er een schadevergoeding is betaald aan de man wordt de hondengeleider niet strafrechtelijk vervolgd, is de uitleg van justitie. Het OM Rotterdam en de korpsleiding noemen het gebruikte politiegeweld disproportioneel.

357 incidenten met politiehonden

Zembla wijst op meerdere voorvallen waarbij een politiehond bij een arrestatie niet luisterde naar het commando om los te laten, terwijl een politiehond op commando van de geleider moet loslaten. Volgens het tv-programma wijst hun onderzoek uit dat de honden zelden bij een eerste commando loslaten en in sommige gevallen zelfs minutenlang doorbijten. De politie registreert niet welke honden er niet loslaten.

In Nederland zijn zo'n 400 politiehonden. Volgens de politie waren er vorig jaar 357 incidenten waarbij een politiehond beet. "Waar bij andere politiewapens, zoals het vuurwapen en pepperspray, nauwkeurig is vastgelegd hoe en tegen wie die wapens mogen worden ingezet, is er bij de hond wettelijk nauwelijks iets geregeld", aldus Zembla. Het programma besteedt vanavond om 20.30 uur op NPO 2 aandacht aan de zaak.