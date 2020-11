Doden door aardverschuiving in illegale mijn Ecuador

Door een aardverschuiving in een illegale mijn in het noordwesten van Ecuador zijn zeker drie doden gevallen. Twee andere mijnwerkers worden nog vermist, laten de autoriteiten weten. Drie anderen zijn levend uit het puin gehaald. Er wordt nog gezocht naar meer slachtoffers. In Ecuadoraanse media werd eerder vannacht nog gesproken van zo'n zestig mensen die vast zouden zitten.

Volgens de autoriteiten waren de mijnwerkers aan het werk in een bovengrondse mijn van 70 meter doorsnee en 40 meter diep. Waar naar gezocht werd, is niet bekend. "Door illegale mijnbouw was er een aardverschuiving", schrijft president Moreno op Twitter. "Ik heb de reddingswerkers opgedragen alles te doen wat nodig is om mensenlevens te redden."

Groot probleem

In veel Latijns-Amerikaanse landen is illegale mijnbouw een groot probleem. Er gebeuren regelmatig ernstige ongelukken en ook leidt de illegale mijnbouw tot milieuschade en sociale problematiek. De regering van Ecuador riep in juli vorig jaar de noodtoestand uit vanwege illegale mijnbouw in het noorden van het land. In die regio waren zo'n 10.000 mensen goud aan het delven.

Rond de illegale mijnen was een crimineel netwerk ontstaan, dat zich ook bezig hield met zaken als moord, gedwongen prostitutie, mensenhandel, witwassen en smokkel.