Illegaal bewoonde bouwplaats Lelystad gesloten, ook huisdieren aangetroffen

In Lelystad is vorige week een bouwplaats gesloten omdat er bouwvakkers woonden. De plek werd gebruikt door achttien bouwvakkers uit Oost-Europa. Ook werden er huisdieren aangetroffen.

Volgens de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) staat vast dat de mannen op de bouwplaats verbleven. Zo lagen er matrassen en hing er was te drogen. Ook vond de dienst er enkele hamsters, kooien en diervoeding.

De bouwvakkers zijn aangetroffen in een kantorencomplex dat omgebouwd wordt tot een appartementengebouw. De locatie was volgens de inspecteurs onveilig omdat er overal elektriciteitskabels loshingen en er mogelijk illegaal asbest is verwijderd, schrijft Omroep Flevoland.

Twee mannen, een Georgiër en een Rus, bleken geen vergunning te hebben om hier te werken. Van de andere bouwvakkers is nog onduidelijk of zij legaal werken in Nederland. Zij komen uit Wit-Rusland en Oekraïne. De inspectie doet nog onderzoek naar andere overtredingen, onder meer op het gebied van de arbeidsomstandigheden.

In december vorig jaar voerde de Inspectie SZW ook al een controle op de bouwplaats uit. Ook toen woonden er bouwvakkers in het pand. Volgens Inspectie SZW is toen duidelijk gemaakt aan de opdrachtgever dat dit niet mocht.