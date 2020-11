Opnieuw poederbrieven bij bedrijfspanden Amsterdam

Op drie plekken in Amsterdam zijn poederbrieven gevonden, meldt de politie. De brieven werden ontdekt in bedrijfspanden aan de Weteringschans, Rooseveltlaan en Jan Tooropstraat.

Er is niemand gewond geraakt en het is niet duidelijk welke stof in de enveloppen zat.

Gisteren werden op zeker elf plaatsen in het land poederbrieven ontdekt. Zoals bij het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam, een drukkerij van DPG Media in Best en bij de uitgever van het Nederlands Dagblad in Amersfoort.

In Amsterdam werden poederbrieven bezorgd bij het gebouw van De Telegraaf en het bedrijvengebouw waar de redacties van DPG-kranten Het Parool, Trouw en de Volkskrant zitten.

De politie onderzoekt de herkomst van de brieven en riep het publiek gisteravond in Opsporing Verzocht op om vermoedens over de afzender door te geven.