Tv-presentator Fred van Leer thuis overvallen en bedreigd met vuurwapen

Stylist en presentator Fred van Leer is vanmorgen in zijn huis in Rotterdam overvallen door twee mannen die zich voordeden als bezorgers van PostNL. Ze zouden Van Leer met een vuurwapen hebben bedreigd. Hij heeft zich verweerd en raakte daarbij lichtgewond. Er is niets buitgemaakt.

In een Instagram-video vertelt Van Leer: "Ik had eigenlijk een leukere post willen maken vandaag, maar ik wil dat jullie van mij horen wat er gebeurd is. Ik ben overvallen en bedreigd met een vuurwapen, maar ik heb geen klappen gekregen." Wel zegt hij dat hij een gekneusde rib heeft opgelopen.