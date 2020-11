Personeel van modewinkel tot tuincentrum krijgt er 0,29 procent loon bij

Winkelmedewerkers van onder meer mode-, schoenen-, sport- en meubelwinkels en tuincentra krijgen een nieuwe cao. Branchevereniging INretail sloot het akkoord met CNV Vakmensen, De Unie, AVV en RMU Werknemers. Bij groen licht van de achterban geldt de cao voor ruim 170.000 werknemers. FNV is niet bij de onderhandelingen betrokken geweest.

De lonen worden vanaf 1 januari 2021 tot 1 juli 2022 twee keer per jaar verhoogd met het percentage dat het minimumloon stijgt. Dat minimumloon stijgt voor een volwassene per 1 januari van 10,77 naar 10,80 per uur, een kleine 0,3 procent.

"Er is best veel aan de hand in de winkelstraat", zegt CNV-bestuurder Jacqueline Twerda in het NOS Radio 1 Journaal. Er zijn voorbeelden van ketens waar het goed gaat, maar ook heel veel ondernemers hebben het moeilijk. "In die zin ben ik blij dat werkgevers vertrouwen uitspreken in de toekomst en dat we met dit resultaat naar buiten komen."

Daar waar het kan, is afgesproken dat medewerkers meedelen als het goed gaat, bijvoorbeeld door middel van een coronabonus. "Werkgevers hebben die toezegging gedaan", zegt Twerda.

0,29 procent

Vakbond FNV is niet te spreken over het akkoord. "Winkelmedewerkers van Nederland werken de hele crisis en nu worden ze wakker met het bericht dat hun loon 0,29 procent stijgt", zegt bestuurder Linda Vermeulen van de grootste vakbond in de winkelstraat. "Iedereen die er met z'n boerenverstand naar kijkt, ziet dat dit niet deugt."

Gisteren diende de FNV een brief met voorstellen in. Onderdeel daarvan is een loonstijging van 5 procent. Dat moet een eerste aanzet zijn om de uurlonen stapsgewijs op te voeren tot minimaal 14 uur bruto voor volwassenen. "Het gaat er vooral om dat werkgevers, met name de heel grote ketens, zoeken naar manieren om winst niet te hoeven delen", zegt Vermeulen. "Jammer dat andere bonden daarin mee gaan."

CNV-bestuurder Twerda vindt de FNV-eisen niet realistisch. "FNV staat in deze cao al jaren aan de zijlijn. Geroeptoeter."