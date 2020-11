Meer natuurbranden dan vorig jaar, Brabant is koploper

In Nederland zijn dit jaar meer natuurbranden geweest dan vorig jaar. Tot oktober waren er 643 branden in de natuur, bijna honderd meer dan in heel 2019.

Ruim een derde van alle natuurbranden was in Brabant, waaronder ook de grootste brand van dit jaar. Die woedde in april in de Deurnese Peel. Daar brandde naar schatting ruim 400 hectare natuurgebied af, een van de grootste natuurbranden ooit in het land.

In totaal is ongeveer 1000 hectare (bijna 1500 voetbalvelden) natuur afgebrand, zo blijkt uit een analyse van Local Focus, op basis van gegevens van Brandweer Nederland, het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) en de Wageningen Universiteit (WUR).

Mensen veroorzaken brand

Het aantal bosbranden neemt toe door grote perioden van droogte, waardoor een brand zich ook sneller kan uitbreiden, schrijft Omroep Brabant. "Bijna alle natuurbranden ontstaan door mensen. Eén nonchalant weggegooide sigarettenpeuk of stuk glas kan al de oorzaak zijn van een brand die een enorm natuurgebied verwoest", stelt bijvoorbeeld de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Na Brabant waren de meeste natuurbranden dit jaar in de provincies Gelderland (97) en Limburg (92).

Voor de enorme brand in de Deurnese Peel is in een eerste onderzoek overigens geen oorzaak gevonden. Er zijn drie onderzoeken naar de brand uitgevoerd, de uitkomsten van de laatste twee worden morgen gepresenteerd.