Er 'gloort licht aan eind tunnel', maar meeste maatregelen blijven van kracht

Voor de feestdagen wilden premier Rutte en minister De Jonge geen beloften doen. "Al snakken we allemaal naar meer samen zijn, en minder alleen thuis", aldus de minister.

Rutte adviseerde voor Sinterklaas om een eventuele viering te verdelen over meerdere dagen "als de groep te groot wordt". Versoepelingen kort voor 5 december hoeven we in elk geval niet te verwachten, zei Rutte vanavond.

Of er iets meer mogelijk is rond Kerst is nog allerminst zeker. Het kabinet verwacht begin december, zo rond de 8e, meer duidelijkheid te kunnen geven. Maar De Jonge gaf alvast als waarschuwing dat "we ervoor moeten zorgen dat we ons met Kerst geen derde golf cadeau doen".

Zowel Rutte als De Jonge benadrukte dat Kerst nog ver weg is, en dat er daarom nu nog niets te voorspellen valt. "Er gloort voorzichtig licht aan het eind van de tunnel, maar we moeten de tanden op elkaar zetten", aldus Rutte.