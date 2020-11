Politie schiet verdachte neer in Den Haag

De politie heeft vanmiddag iemand neergeschoten in de Carelshavenstraat in Den Haag.

Het slachtoffer is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht, laat het OM via twitter weten. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd.

Volgens Omroep West meldde de politie in eerste instantie dat de man was neergeschoten omdat hij agenten had bedreigd.

Na het incident werden meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Ook hing er een tijdje een politiehelikopter boven de straat.