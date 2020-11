4320 nieuwe besmettingen, laagste aantal sinds 4 oktober

256 opnames op verpleegafdelingen, 38 erbij op de IC

Er zijn 256 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 83 nieuwe opnames meer dan gisteren.

Op de intensive care werden 38 nieuwe patiënten opgenomen, bijna allemaal doorgestroomd vanaf de verpleegafdelingen. Dat zijn 9 nieuwe opnames meer dan gisteren.

Het aantal patiënten in het ziekenhuis daalt langzaam sinds 2 november, toen er 2653 coronapatiënten waren. In totaal liggen er nu 2146 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2130), van wie 576 op de IC (gisteren: 573).