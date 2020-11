Eerste patent computermuis 50 jaar oud

Wel is de invloed van de muis iets teruggedrongen met de opkomst van tablets en laptops. "De touchpad op een laptop is een prima vervanging van de muis", vindt Walstra. "Je wil toch altijd iets kunnen aanraken." Voor in de nabije toekomst ziet de computermuseumconservator driedimensionale aanwijsmogelijkheden. "Camera's die handbewegingen registreren en dat vertalen naar aanwijzingen voor de computer. Of camera's die naar het oog kijken."

Het aanwijzen en besturen van een computer rechtstreeks vanuit de hersenen is al mogelijk. Blinden en zwaar gehandicapte mensen profiteren daarvan. "Het is de vraag hoe ver we daar in willen gaan", zegt Walstra. "Maar het is natuurlijk leuk om erover te brainstormen."

De uitvinder van de muis is er overigens nooit rijk van geworden. Zijn patent liep al af voordat de muis populair werd.