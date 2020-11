Rust keert terug na cartoonprotesten Pakistan, 'regering steunt Franse boycot'

Pakistaanse betogers verwijderen een grote wegversperring die ze hadden opgeworpen uit protest tegen Mohammedcartoons die in Frankrijk zijn getoond. De demonstranten zijn na twee dagen protesteren tevreden met toezeggingen van de regering.

Zo'n duizend aanhangers van de radicaal-islamitische partij Tehreek-e-Labbaik blokkeerden sinds zondagavond een belangrijke snelweg bij de hoofdstad Islamabad. Pogingen van de politie om de weg met geweld weer vrij te krijgen, mislukten.

De menigte is boos over de Franse reactie op de moord op Samual Paty, de leraar die onthoofd werd toen hij Mohammedcartoons op school had laten zien. Om het recht op de vrijheid van meningsuiting te onderstrepen werden daarna Mohammedcartoons op publieke gebouwen geprojecteerd.

Ook beloofde president Macron hard op te treden tegen moslimextremisten. Hij verdedigde daarbij het recht op godslastering, waar in Pakistan juist de doodstraf op staat.

Boycot Franse producten

De betogers eisten het vertrek van de Franse ambassadeur in het land. Ze noemden de Franse reactie islamofoob.

De leiders van de betoging zeggen nu dat de Pakistaanse regering zich achter een boycot van Franse producten schaart. Dat is voor hen voldoende om een eind te maken aan de protesten.

Persbureau Reuters heeft een document gezien waarin twee ministers hun steun uitspreken voor de boycot. De regering heeft publiekelijk nog niets over een toezegging gezegd.