We willen nu al de gezelligheid, maar duidelijkheid over feestdagen is er nog niet

Dat herkent Jaap Bolhuis, die naast kerstboomkweker ook secretaris van de Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers is. Er is heel veel vraag naar kerstbomen. "Ook de handel wil de bomen gemiddeld een week eerder hebben dan vorige jaren", vertelt hij.

Winkelketens Kruidvat en Action herkennen dit ook. Kruidvat: "Wij roepen mensen op om eerder hun kerstinkopen te doen om de piek in december te voorkomen. We willen zo min mogelijk drukte."

Notenkrakerpoppen en gnomen

Action ziet dat mensen bewuster winkelen: ze kopen in één keer meer spullen en winkelen meer verspreid over de dag. "Goud en alles dat glimt is heel populair dit jaar. Notenkrakerpoppen en gnomen, kerstballen en verlichting. Ook spulletjes om een kerstdorp te maken en adventskalenders voor huisdieren", zegt een woordvoerder. Maar ook knutselspullen en kinderspullen. "Want mensen gaan niet op vakantie in de kerstvakantie en zitten thuis."

Deze mensen gingen in de herfstvakantie al 'all out' met de versiering: