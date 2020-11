Technische storing bij de NOS

Op dit moment is er een technische storing in de stroomvoorziening van het NOS-gebouw in Hilversum. Dat heeft gevolgen voor uitzendingen en publicaties van de NOS. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.

De problemen ontstonden kort voor 05.00 uur vanochtend, wat leidde tot verstoringen op de radio en televisie. Sinds 06.00 uur is de NOS weer te horen op de radio. Op televisie zijn de uitzendingen nog altijd verstoord.

Ook publiceren op NOS.nl en Teletekst was enige tijd onmogelijk, maar sinds ongeveer 07.00 uur werken deze systemen weer gedeeltelijk.