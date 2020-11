Volgende orkaan treft Midden-Amerika, metershoge stormvloed verwacht

Orkaan Iota, de 30ste van dit seizoen, komt vannacht aan land in Nicaragua en Honduras. De storm is uitgegroeid tot categorie 5, de hoogste categorie. Autoriteiten vrezen voor enorme schade, veel wind en regenval in de Midden-Amerikaanse landen.

"Het is bijzonder dat deze orkaan op precies dezelfde plek aan land komt als orkaan Eta", zegt weerman Gerrit Hiemstra in Nieuws en Co op NPO Radio 1. Die storm, van categorie 4, richtte twee weken geleden in hetzelfde gebied al veel schade aan. Tientallen mensen kwamen om het leven.

Hiemstra zegt dat Iota waarschijnlijk nog zwaarder is. Vermoed wordt dat de orkaan dezelfde plekken treft. Mogelijk is de grond daardoor vatbaarder voor aardverschuivingen en overstromingen, schrijft persbureau AP.

Stormvloed

De orkaan bevindt zich nu voor de kust van Nicaragua en komt vannacht, Nederlandse tijd, aan land. Autoriteiten vrezen voor een stormvloed van vijf tot zes meter hoog en 750 millimeter aan regen. "Dat valt soms in Nederland in een heel jaar", zegt Hiemstra. De regen heeft vermoedelijk veel overstromingen tot gevolg.

De Amerikaanse orkaanmonitor National Hurricane Center verwacht levensbedreigende situaties, onder meer vanwege "catastrofale wind" en enorme regenval.

De orkaan wordt door Weerplaza een monsterstorm genoemd: