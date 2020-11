4873 nieuwe besmettingen, 576 minder dan gisteren

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 4873 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn 576 minder meldingen dan een dag eerder. De daling gaat minder snel dan begin deze maand, maar toch is het aantal positieve tests de afgelopen week met 18 procent afgenomen.

In de ziekenhuizen nam de druk de afgelopen dag iets toe. Er werden 173 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 23 nieuwe opnames meer dan gisteren.

Op de intensive care werden 29 nieuwe patiënten opgenomen, bijna allemaal doorgestroomd vanaf de verpleegafdelingen. Dat zijn 7 nieuwe opnames meer dan gisteren.

In totaal liggen er nu 2130 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2094), van wie 573 op de IC (gisteren: 585). Er zijn dus meer coronapatiënten opgenomen dan ontslagen.

45 overledenen

Bij het RIVM zijn 45 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren werden ook 45 doden gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 70 doden per dag bij wie officieel corona was vastgesteld, tegen 83 doden per dag een week eerder. Het werkelijke aantal overledenen ligt volgens het CBS hoger; lang niet alle doden hebben een test achter de rug.

Of het aantal doden verder stijgt, hangt mede af van het aantal besmettingen in verpleeghuizen. Er zijn nu 677 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren dat er 655. Op het hoogtepunt van de eerste coronagolf, op 15 april, waren er 828 verpleeghuizen met minimaal één besmetting.

De meeste gemelde besmettingen werden geconstateerd in Rotterdam, namelijk 300.