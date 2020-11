SCP: hoge verwachtingen decentralisatie niet waargemaakt

Het Sociaal en Cultureel Planbureau rekent af met hooggespannen verwachtingen van de decentralisatie van zorg- en ondersteuningstaken van het Rijk naar gemeenten. "Er waren in 2015 allerlei prachtige gedachten, maar in de praktijk blijkt dat het niet is gelukt", stelt onderzoeker Mariska Kromhout.

Het Rijk moet volgens haar dringend zaken veranderen. "Niets doen is geen optie."

Vijf jaar geleden werd de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet een taak van de gemeenten. Meer maatwerk, zelfredzaamheid, hulp uit het eigen netwerk - en dat allemaal met minder geld, was de gedachte.

Volgens die zorgwetten moeten gemeenten kwetsbare mensen hulp bieden. Het gaat een brede groep, met veel verschillende problemen: kinderen, ouderen en mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt. Het idee was om hulpbehoevende burgers sneller en beter te helpen, maar dat is niet gelukt, concludeert het SCP nu.

"Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Participatiewet, dan zijn die mensen er nauwelijks op vooruit gegaan en sommigen zijn er zelfs op achteruit gegaan", zegt Kromhout. Ook de arbeidsparticipatie is de afgelopen jaren niet verbeterd.