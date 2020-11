Reclassering: pedojagers kunnen risico op kindermisbruik juist vergroten

Pedojagers, die het gemunt hebben op pedofielen, verhogen juist het risico op kindermisbruik, waarschuwt Reclassering Nederland. De stichting, die probeert te voorkomen dat mensen opnieuw delicten plegen, wijst erop dat het gevaarlijk is om pedofielen te isoleren of te ontmaskeren.

Groepen burgers die proberen te voorkomen dat iemand zich vergrijpt aan een minderjarige, zijn actief op verschillende plekken in Nederland. Sommige pedojagers gebruiken geweld tegen vermeende pedofielen. Anderen willen ze 'exposen', hun identiteit onthullen en hen aan de politie overdragen.

Dat kan averechts uitpakken, zegt zedenspecialist Maaike Blok van Reclassering Nederland. Bij mensen met een pedofiele geaardheid - naar schatting is 1 tot 3 procent van de mannelijke bevolking gericht op kinderen onder de 13 - is het volgens Blok essentieel dat zij met een hulpverlener over hun worsteling met die gevoelens kunnen praten. Dat is nodig om te accepteren dat zij nooit kunnen handelen naar hun voorkeur. "Driekwart van de pedofielen doet in de praktijk niets met zijn geaardheid", benadrukt Blok.

Sociaal isolement

Wie echter géén ruimte ziet om voor dit soort gevoelens uit te komen, loopt het risico in een sociaal isolement te komen waarbij de kans groter wordt dat hij in de fout gaat. Iets vergelijkbaars dreigt bij mensen die door bijvoorbeeld pedojagers worden 'ontmaskerd' als vermeend kindermisbruiker en als gevolg daarvan allerlei sociale contacten om zich heen zien wegvallen. Blok: "Wat er dan kan gebeuren, merken wij in de praktijk, is dat mensen het idee krijgen dat ze niets meer te verliezen hebben, met alle gevolgen van dien."