Voor gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire is het nog geen einde verhaal

Ook Nazmiye Yigit-Karaduman kreeg een aanslag van de Belastingdienst in de bus, in oktober 2013. Of ze binnen twee weken 32.000 euro kinderopvangtoeslag wilde terugbetalen. Haar kinderen gingen naar de frauderende opvang 't Voortvarend Scheepje.

De Rotterdamse tekende bezwaar en beroep aan, maar verloor elke zaak. Die duizenden euro's heeft ze met moeite via een aflossingsregeling afbetaald.

Door te worden beoordeeld als CAF-zaak (een zaak van het Combiteam Aanpak Facilitators van de Belastingdienst, red.), hoopte Yigit-Karaduman te worden gecompenseerd. "Die toezegging heb ik gekregen, ik heb alleen nog geen geld ontvangen."

'Handje-contantje leningen'

Door de jarenlange situatie kampt Yigit-Karaduman met geldgebrek. "Sinds een jaar ben ik belastingschuld-vrij. Maar omdat ik zoveel heb moeten afdragen, heb ik amper kunnen sparen. Ook ben ik veel 'handje-contantje' leningen aangegaan bij vrienden en familie om toch te kunnen leven. Die los ik nog steeds af."

Ze vindt het "spannend" en is benieuwd wat er tijdens de verhoren gaat gebeuren. "Maar ik houd me er niet veel mee bezig. Want ik ben er vorig jaar 24 uur per dag mee bezig geweest en dat eiste zijn tol. Het is een soort cirkel waar ik maar niet uit lijk te komen. Doordat ik geld mis, kom ik ook maar niet verder."