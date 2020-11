Grote druk op thuiszorg door corona, zorghotel kan oplossing bieden

In ziekenhuizen lijkt de coronadrukte enigszins te stabiliseren, maar in de thuiszorg is dat nog niet het geval. Thuiszorgorganisaties hebben het extra druk met de verpleging van coronapatiënten die uit het ziekenhuis zijn ontslagen, maar nog wel zorg nodig hebben.

Veel van de organisaties kampten al voor de coronacrisis met personeelstekorten. Ze hopen op extra geld, zegt Hans Buijing, bestuurder bij brancheorganisatie Zorgthuisnl. Maar ook de samenwerking met ziekenhuizen moet beter, zegt hij. "In ziekenhuizen blijven mensen misschien vijf, zes, zeven dagen. Bij ons blijven ze weken, maanden, jaren, misschien wel tot het einde van hun leven. Die zorg moet je altijd goed organiseren."

En daarom moet de ziekenhuiszorg en de ouderenzorg beter op elkaar worden afgestemd, zegt hij. "En uiteraard hebben we ook gewoon extra mensen nodig."

Hoe die samenwerking beter kan, kun je zien in Gaanderen in de Achterhoek. Daar hebben thuiszorg, ziekenhuizen en huisartsen samen een zorghotel ingericht, speciaal voor coronapatiënten. Een fijne oplossing, zeggen patiënten tegen onze verslaggever: