Het is al 229 dagen 10 graden of warmer, en dat is een record

De temperatuur in De Bilt is al 229 dagen 10 graden of warmer. Dat is sinds het begin van de metingen in 1901 niet voorgekomen, meldt Weerplaza. Eind maart was het voor het laatst onder de 10 graden.

Het oude record (228 dagen) is van 2011. Toen begon de reeks op 27 maart en eindigde die op 9 november. Gemiddeld is het in een kalenderjaar 189 dagen 10 graden of warmer.

De kortste reeks dagen met 10 graden of meer is 140 dagen. Dat gebeurde in 1902, 1962 en 1974.

Gisteren werd nog een dagrecord gebroken, toen het 16,2 graden was in Ell (Limburg). Vandaag en woensdag houdt Weerplaza rekening met nieuwe records, na woensdag daalt de temperatuur.

Weerplaza constateert dat er steeds vaker lange reeksen zijn van relatief warme dagen. Dat is toe te schrijven aan klimaatverandering, benadrukt het instituut.