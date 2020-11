Dodental op de Filipijnen door orkaan Vamco opgelopen

Het dodental door orkaan Vamco, die afgelopen week over de Filipijnen trok, is opgelopen naar 67. Nog twaalf mensen worden vermist na de overstromingen en aardverschuivingen die de orkaan veroorzaakte op Luzon, het belangrijkste eiland van de archipel.

Vamco heeft in de hoofdstad Manilla de ergste overstromingen in jaren veroorzaakt. Ruim 400.000 mensen moesten hun huis verlaten. Veel bewoners in het overstroomde gebied zochten een veilige plek boven op hun huis.

Vamco is de 21e orkaan die dit jaar over de Filipijnen trekt. Twee weken geleden werd hetzelfde gebied ook al getroffen door een orkaan. Het Rode Kruis heeft afgelopen vrijdag gironummer 6868 geopend voor orkaanslachtoffers in de Filipijnen en in andere delen van de wereld.