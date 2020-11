Twee gewonden door gevaarlijke stof bij raffinaderij in Rotterdamse haven

Bij de BP-raffinaderij in het Rotterdamse havengebied Europoort is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Twee medewerkers raakten gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis overgebracht, de ander is ter plaatse behandeld.

De brandweer heeft zogenoemde waterschermen ingezet om te voorkomen dat de gevaarlijke stof zich buiten het bedrijfsterrein verspreidt. Ondertussen wordt geprobeerd om de lek te stoppen.

Om welke stof het gaat, heeft de Veiligheidsregio niet bekendgemaakt.