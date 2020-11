Turbulente week voor Turkse economie, is de lira te redden?

De Turkse economie en de familie Erdogan hebben een turbulente week achter de rug, die begon toen president Erdogan op zaterdagochtend de baas van de centrale bank de laan uit stuurde. Daarop volgde de minister van Financiën, Berat Albayrak, die zelf zijn vertrek aankondigde. Dat deed hij, hoogst ongebruikelijk en compleet onverwacht, in een bericht op Instagram.

Albayrak is behalve minister ook de schoonzoon van Erdogan, getrouwd met zijn dochter en vader van vier van zijn kleinkinderen. Albayrak zei op te stappen vanwege gezondheidsredenen en om meer tijd aan zijn familie te kunnen besteden. Er zijn weinig Turken die dat geloven.

Later in de week werd langzaamaan duidelijk dat Albayrak zich waarschijnlijk gepasseerd voelde door de plotselinge machtswissel bij de centrale bank. En dat Albayrak niet door een deur kan met de nieuwe door Erdogan aangewezen bankgouverneur. Hoe de verhoudingen er binnen de familie voor staan, weet niemand.

30 procent minder waard

Dat de Turkse economische top op de schop moest, heeft alles te maken met de economische crisis waar de Turken nu al een aantal maanden mee te kampen hebben. De munt, de lira, verloor sinds begin dit jaar 30 procent van de waarde. En als het geld van de Turkse burger zo snel minder waard wordt, leidt dat tot onrust in de samenleving. Veel mensen hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen vanwege de stijgende prijzen in de supermarkt. Ze waren nog maar amper opgekrabbeld uit de lira-crisis van 2018. De coronapandemie zorgde voor een extra klap.

Op de vis- en groentemarkt in het district Kadiköy in Istanbul is dat te merken. Citroenen bij fruitverkoper Azat zijn onlangs 50 procent duurder geworden. Hij laat drie goudgele citroenen over zijn handpalm rollen. "Die waren 10 lira per kilo, nu moeten we ze voor 15 lira verkopen", zegt hij.

En zo is de val van de lira het gesprek van de dag in Turkije, zegt Mitra Nazar in deze reportage: