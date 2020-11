Opnieuw grote vondst van sarcofagen in 'dodenstad' Sakkara

In Sakkara in Egypte hebben archeologen minstens honderd oude sarcofagen en veertig vergulde beelden gevonden. In sommige van de verzegelde sarcofagen zaten goed bewaarde mummies.

Archeologen vermoeden dat de sarcofagen en beelden ongeveer 2500 jaar geleden werden begraven in de necropolis, of 'dodenstad'. De ontdekte voorwerpen gaan waarschijnlijk terug tot de Ptolemaeïsche dynastie, die zeker 300 jaar lang over Egypte regeerde.

Om onderzoek te doen naar de manier waarop de lichamen bewaard zijn, hebben onderzoekers röntgenfoto's gemaakt van de mummies.

Tentoonstelling bij piramides

De kleurrijk versierde vondsten zijn tijdelijk tentoongesteld aan de voet van de beroemde trappenpiramide van Djoser in Sakkara. Daarna worden ze verdeeld onder drie Egyptische musea, heeft de verantwoordelijke Egyptische minister laten weten.