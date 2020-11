Corona-proof Mars voor het Leven en tegendemonstratie in Den Haag

Krijtje v.d. Stoep #piekłokobiet #StrajkKobiet @KrijtjevdStoep

I just sent an email to the Polish Ambassy in den Haag, Netherlands, to show my solidarity with pro-choice Poland #StrajkKobiet @DeBovengrondse @womensmarchnl @UNWomen_NL ambhaga@polamb.nl