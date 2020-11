5941 nieuwe besmettingen, 167 minder dan gisteren

Of het aantal doden verder stijgt hangt mede af van het aantal besmettingen in verpleeghuizen. Er zijn nu 681 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren dat er 656. Op het hoogtepunt van de eerste coronagolf, op 15 april, waren er 828 verpleeghuizen met minimaal één besmetting.

De meeste gemelde besmettingen werden geconstateerd in Rotterdam, namelijk 328. Ook in Amsterdam en Den Haag werden veel positieve tests geteld, respectievelijk 308 en 154.